Uragano Katrina: 20 anni dopo la tempesta

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Oggi ricorrono i 20 anni da quando l'uragano Katrina ha devastato la costa del Golfo, lasciando New Orleans sommersa e costringendo innumerevoli famiglie a lasciare le loro case. Due decenni dopo il disastro più distruttivo nella storia degli Stati Uniti.

Da allora, massicci investimenti hanno creato una rete più forte di argini, pompe e barriere antiallagamento che ha migliorato le difese della città. Tuttavia, gli scienziati del clima avvertono che oceani più caldi e piogge più intense potrebbero portare future tempeste di intensità simile o maggiore.

"Penso che non siamo preparati per un altro Katrina e stiamo diventando sempre meno preparati ogni giorno che si parla di smantellare la FEMA", afferma il dottor Irwin Redlener, direttore fondatore e consulente senior per il National Center for Disaster Preparedness della Columbia Climate School.

Pensa che siamo più preparati rispetto a 20 anni fa?