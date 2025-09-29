Ursula von der Leyen alla Moldavia: "La nostra porta è aperta"

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le elezioni parlamentari in Moldavia hanno consegnato una vittoria decisiva per la leadership europeista del paese, un risultato salutato a Bruxelles come una pietra miliare nel suo percorso verso l'adesione all'Unione europea. Il voto è stato ampiamente visto come un rifiuto dell'influenza della Russia nella regione, con i cittadini che sostengono le riforme e una più stretta integrazione con l'Europa nonostante le pressioni esterne. Ora, Ursula von der Leyen su X: "Moldavia, l'hai fatto di nuovo. Nessun tentativo di seminare paura o divisione potrebbe spezzare la tua determinazione. Lei ha fatto la sua scelta in modo chiaro: l'Europa. Democrazia. Libertà. La nostra porta è aperta. E noi saremo al tuo fianco in ogni fase del percorso. Il futuro è tuo". Cosa ne pensi? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o tramite il seguente link. Go!