Ursula von der Leyen alla Moldavia: "La nostra porta è aperta"
"La nostra porta è aperta. E noi saremo al vostro fianco in ogni fase del cammino".
Abbiamo appena ricevuto la notizia che le elezioni parlamentari in Moldavia hanno consegnato una vittoria decisiva per la leadership europeista del paese, un risultato salutato a Bruxelles come una pietra miliare nel suo percorso verso l'adesione all'Unione europea. Il voto è stato ampiamente visto come un rifiuto dell'influenza della Russia nella regione, con i cittadini che sostengono le riforme e una più stretta integrazione con l'Europa nonostante le pressioni esterne. Ora, Ursula von der Leyen su X: "Moldavia, l'hai fatto di nuovo. Nessun tentativo di seminare paura o divisione potrebbe spezzare la tua determinazione. Lei ha fatto la sua scelta in modo chiaro: l'Europa. Democrazia. Libertà. La nostra porta è aperta. E noi saremo al tuo fianco in ogni fase del percorso. Il futuro è tuo". Cosa ne pensi? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o tramite il seguente link. Go!