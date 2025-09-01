US Open: chi è ai quarti di finale del singolare maschile e femminile, orari e date

HQ

Gli US Open giungono alla loro ultima settimana, nel mezzo degli ottavi di finale. Tra lunedì e martedì, primi giorni di settembre, conosceremo gli ultimi otto giocatori del singolare maschile e femminile all'ultimo Grande Slam dell'anno.

Le partite dei quarti di finale si svolgeranno tra martedì e mercoledì 2 e 3 settembre, ancora nessun orario confermato.

Per quanto riguarda gli uomini, conosciamo già i quattro quarti di finale da un lato della classifica. Carlos Alcaraz, ancora senza perdere un set, affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 21 del mondo. In teoria, Alcaraz è il favorito, dato che ha recentemente sconfitto Lehecka nella finale del Queen's Club. Tuttavia, quest'anno Lehecka ha già sconfitto il numero 2 del mondo in un altro quarto di finale, a Doha.

Chiunque vinca questo duello affronterà Novak Djokovic o Taylor Fritz in semifinale, dopo un quarto di finale ad alto numero di ottani che sarà il test definitivo per Djokovic, che ha vinto tutte le partite di questo US Open con netta superiorità nella maggior parte dei casi, ma ha ancora spesso bisogno di assistenza medica.

Dall'altra parte della classifica, siamo ancora a metà degli ottavi di finale, con le seguenti partite che si svolgono oggi:



Leandro Riedi contro Alex de Miñaur: 17:00 CEST, 16:00 CEST



Felix Auger Aliassime contro Andrey Rublev: 17:00 CEST, 16:30 BST



Lorenzo Musetti contro Jaume Munar: 20:10 CEST, 19:10 BST



Jannik Sinner contro Aleksander Bublik: 01:00 CEST, 00:00 BST (di martedì)



Quarti di finale degli US Open femminili

Per quanto riguarda il singolare femminile, conosciamo già due partite dei quarti di finale tra Aryna Sabalenka contro Marketá Vondrousova (la numero 1 del mondo non dovrebbe avere problemi a battere la numero 60 del mondo) e Jessica Pegula contro Barbora Krejcikova (un'altra partita sbilanciata tra la numero 4 del mondo e la numero 62 del mondo).

Prima di ciò, si svolgeranno i restanti round di 16 partite:



Ekaterina Alexandrova contro Iga Swiatek: 19:00 CEST, 18:00 BST



Marta Kostyuk contro Karolina Muchova: 19:00 CEST, 18:00 CEST



Naomi Osaka contro Coco Gauff: 19:10 CEST, 18:10 CEST



Amanda Anisamova contro Beatriz Haddad Maia: 02:40 CEST, 01:40 BST (di martedì)

