Vacherot e Zverev riusciranno a evitare la prima finale Alcaraz-Sinner del 2026?

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Oggi sabato 11 aprile si svolgono le semifinali Masters di Monte-Carlo, la prima Masters 1.000 della stagione in terra battuta 2026, e potenzialmente il primo duello Alcaraz vs. Sinner dell'anno... che sarebbe stato un duello diretto per il numero 1 del mondo, nel caso spagnolo e italiano si affrontano in finale.

Tuttavia, dovranno affrontare la concorrenza: il numero 3 al mondo Alexander Zverev affronterà Sinner... ma non lo batte dal 2023, e ha già perso due volte contro l'italiano quest'anno, sempre in semifinale Masters (Miami e Indian Wells).

E Alcaraz, campione in carica (sollevare il titolo sarà l'unico modo per evitare di perdere il numero 1 del mondo a meno che Zverev non batta Sinner oggi) affronterà Valentin Vacherot, molto entusiasta della possibilità di essere il primo giocatore monegasco a raggiungere la finale del torneo a Monaco (è già il primo a raggiungere le semifinali).

Semifinali Monte-Carlo Masters 2026:



Alexander Zverev vs. Jannik Sinner: 13:30 CEST, 12:30 BST



Carlos Alcaraz vs. Valentin Vacherot: 15:30 CEST, 16:30 BST

