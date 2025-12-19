Valencia Basket denuncia insulti razzisti e insulti verbali a Gerusalemme durante una partita di EuroLeague

HQ

Il Valencia Baket ha perso 85-82 contro il Maccabi Tel Aviv al 17° turno su 38 partite di EuroLeague, nella prima visita in Israele di un club sportivo spagnolo in due anni. L'EuroLeague è stata una delle prime competizioni a permettere ai club israeliani di tornare nelle loro sedi di casa, dopo il trattato di pace firmato il 9 ottobre tra Israele e Hamas con Donald Trump come mediatore, un cessate il fuoco spesso infranto da Israele, che continua a massacrare civili sotto il silenzio e la complicità del mondo occidentale

Dal 1° dicembre si giocheranno in Israele le partite casalinghe dei club israeliani delle competizioni di basket EuroLeague e EuroCup, come Maccabi e Hapoel Tel Aviv, con le squadre rivali costrette a viaggiare nel paese ancora in guerra per la prima volta dopo oltre due anni. La partita di giovedì, poiché lo stadio non era pronto a Tel Aviv, si è giocata a Gerusalemme.

"Valencia Basket, che è stato in comunicazione con l'Eurolega per tutta la partita, presenterà domani un reclamo formale, fornendo prove fotografiche, riguardo al comportamento incivile dei tifosi del Maccabi", ha dichiarato il club in un comunicato.

"Atteggiamenti come quello di oggi, con insulti razzisti e ripetuti insulti verbali diretti al club e al nostro allenatore, Pedro Martínez, e persino impedendogli di tenere una conferenza stampa post-partita in televisione, danneggiano non solo la competizione ma anche il nostro sport in generale, e sono completamente inaccettabili in un pallacanestro."

"Perché il 25 novembre è pericoloso e il 5 dicembre è sicuro?"

Prima della partita, l'allenatore Pedro Martínez si era lamentato della necessità di viaggiare in Israele (tramite El País), dicendo che erano a disagio e chiedendosi "perché il 25 novembre non sia sicuro e il 5 dicembre sia sicuro? I direttori che prendono la decisione non devono fare il viaggio, siamo noi".

Dal punto di vista sportivo, il Valencia Basket ha interrotto una striscia di 5 vittorie consecutive in Europa, anche se né l'allenatore né i giocatori saranno molto delusi dal risultato, dato il difficile che hanno dovuto affrontare prima, durante e dopo la partita.

Il Valencia rimane terzo nella classifica EuroLeague (guidato dall'Hapoel Tel Aviv, seguito dal Barcellona). Il Maccabi Tel Aviv ha ora ottenuto tre vittorie consecutive e salta al 14º posto (su 20).