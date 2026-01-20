Valentino Garavani muore a 93 anni

HQ

Valentino Garavani, il leggendario stilista italiano, è morto all'età di 93 anni. La sua fondazione annunciò che era venuto a mancare nella sua casa di Roma, circondato dai propri cari. Il suo corpo sarà in stato di conservazione più avanti questa settimana, con un funerale previsto nella capitale italiana.

Fondata nel 1959, la Casa Valentino contribuì a definire il glamour italiano del dopoguerra, attirando un seguito devoto tra le donne più famose al mondo. Da Sophia Loren ed Elizabeth Taylor a Jackie Kennedy, la stilista ha vestito una generazione di icone culturali, plasmando l'aspetto dell'alta società e di Hollywood allo stesso modo.

Valentino Garavani // Shutterstock

La firma di Valentino era l'abito rosso, una tonalità così strettamente associata al suo lavoro da diventare semplicemente nota come "rosso Valentino", ufficialmente riconosciuta da Pantone. Il colore è apparso dalle sue prime collezioni e ha culminato nella sua sfilata di pensionamento del 2007, quando ogni modella ha indossato il rosso in un ultimo tributo alla sua estetica di una vita.

Nato nel 1932 a Voghera, vicino a Milano, Valentino si formò a Parigi prima di lanciare la sua etichetta e successivamente collaborare con Giancarlo Giammetti, che contribuì a trasformare il marchio in una potenza globale. Insieme hanno trasformato la casa di moda in un successo internazionale, vendendola infine nel 1998 pur preservandone l'aura di esclusività e lusso.