Valheim: Una chiamata alle armi porta nuovi nemici, equipaggiamento e combattimenti migliorati

Valheim I giocatori sono abituati ad aspettare, spesso troppo a lungo. Ma questa volta la pausa estiva è finita e così anche il silenzio di Iron Gate. Una chiamata alle armi, l'ultimo aggiornamento Valheim, porta con sé un'ondata di nuovi contenuti e modifiche che sono destinate a entusiasmare i vichinghi avventurosi. Tra i punti salienti ci sono i poteri de I Rinnegati ribilanciati, due nuovi nemici, otto nuovi materiali per la creazione, nuovi set di armi e armature, pezzi da costruzione aggiuntivi, oltre a nuovi stili di capelli e barba. Anche il combattimento è stato perfezionato per rendere le battaglie più dinamiche e reattive.

Come se non bastasse, l'aggiornamento introduce anche una nuovissima area da esplorare, espandendo ulteriormente il mondo di Valheim. Per testare la patch: apri Valheim nelle proprietà > > Steam > nelle beta inserisci il codice yesimadebackups. Per Xbox / PC Game Pass, è disponibile tramite Xbox Insider Hub. E non dimenticare: esegui sempre il backup dei tuoi file di salvataggio. Il changelog completo (con e senza spoiler) è disponibile sul sito ufficiale di Valheim.