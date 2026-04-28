Valve dice che sta "lavorando sodo" su Steam Deck 2

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Quest'anno riceveremo una nuova gamma di hardware Steam. Un nuovo Steam Controller, una Steam Machine e una Steam Frame, ma alcuni giocatori PC speravano di avere uno Steam Deck nuovo e aggiornato per completare il tutto. Invece, il vecchio cane sta ancora con i cuccioli, mentre il PC portatile del 2022 è ancora presente. È ancora un kit molto popolare, ma oggi fatica a far girare bene alcuni giochi moderni.

Parlando con IGN, il programmatore di Valve Pierre-Loup Griffais ha avuto un aggiornamento piuttosto promettente per il successore dello Steam Deck, anche se non ha aggiunto una finestra di rilascio su di essa. "Ci stiamo lavorando sodo. E ovviamente in ogni fase, se guardi i nostri progetti hardware nel corso degli anni, puoi tracciare una linea retta dal Steam Controller originale e Steam Machine al Steam Deck, fino a tutto ciò che annunciamo e distribuiremo quest'anno. E ci aspettiamo che lo Steam Deck 2 sarà molto simile, dove molto di ciò che stiamo facendo qui saranno apprendimenti che lo porteranno a esso," ha detto.

Sappiamo che Valve vuole che il nuovo Steam Deck superi il vecchio in termini di prestazioni. Piccoli miglioramenti di prestazioni dal 20 al 30% non basteranno per il possessore di Steam, quindi è meglio che Valve si prenda il suo tempo, così da poter creare una macchina degna di succedere al PC portatile più popolare di sempre. Speriamo solo che quando uscirà il prezzo dei componenti PC si sia un po' calmato.