Valve è citata in giudizio dallo stato di New York per aver promosso il gioco d'azzardo ai bambini tramite loot boxes

Scatole di bottino. Potrebbero non sembrare potenti come una volta, ora che i titoli live-service ti costringono a grindare per ottenere il bottino invece di affidarti alla fortuna con i battle pass, ma in molte partite c'è ancora la possibilità di rischiare. Molti giochi Valve, secondo gli ultimi post della procuratrice generale di New York Letitia James, che guida una causa contro il proprietario di Steam per l'uso delle loot box.

"Valve, uno sviluppatore di videogiochi, ha guadagnato miliardi di dollari permettendo a bambini e adulti di giocare illegalmente d'azzardo per avere la possibilità di vincere preziosi premi virtuali," James scrive in un post su Bluesky. "Queste caratteristiche sono dipendenti e dannose. Ecco perché sto facendo causa per fermare la condotta illecita di Valve e proteggere i newyorkesi."

Valve non ha ancora rilasciato una risposta alla causa, che è stata elaborata in un reclamo presentato per la prima volta mercoledì (tramite Reuters). "Le loot box di Valve sono particolarmente perniciose perché sono popolari tra bambini e adolescenti", si legge, affermando che i bambini introdotti al gioco d'azzardo entro i 12 anni hanno quattro volte più probabilità di diventare giocatori problematici da adulti.

Si può dire con certezza che questo ha suscitato un certo scalpore online, con molti fan di Valve che sono intervenuti per cercare di difendere l'azienda. "Ci sono così tante pratiche davvero anti-consumo che devono essere mirate. Attaccare Valve quando sono uno degli studi consumer più pro business al mondo è così ridicolo," scrive un utente.

Altri sottolineano che, anche se Valve fa qualche bene pro-consumer nel mondo del gaming, ciò non significa che l'azienda non abbia promosso il gioco d'azzardo ai giovani fin da piccoli con cose come skin CS:GO e forzieri di Dota 2.