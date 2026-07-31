Valve introduce una nuova Modalità Classificata in Deadlock, prevedendo un inizio "turbolento"

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Deadlock, il nuovo MOBA "segreto" di Valve, sta introducendo una vera Modalità Classificata nel suo ultimo aggiornamento. In passato, ti veniva assegnato automaticamente un rango mentre giocavi partite normali. Ora, ci saranno due modi di giocare: i giocatori che vogliono sopportare il sangue, il sudore e le lacrime di una partita classificata potranno farlo senza disturbare chi vuole solo godersi la serata con partite divertenti.

Come detto in un lungo post su Steam, la modalità classificata per Deadlock non può essere scelta semplicemente da qualcuno completamente nuovo al gioco. Similmente a come in Dota 2 serve molte vittorie non classificate per poter giocare in Ranked, Deadlock permette solo a chi ha 60 vittorie in partite non classificate di entrare nella Modalità Classificata. Inoltre, servono almeno 15 vittorie con un eroe per qualificarlo al Ranked, e un pool di almeno 3 eroi per cercare il Ranked. Questo significa che anche chi ha 60 vittorie potrebbe aver bisogno di più per entrare in Ranked, dato che potrebbero non aver ottenuto 15 vittorie su tre eroi diversi.

Valve sta permettendo solo la ricerca in solitaria e in duo per il modo Ranked, con piani per espandere le ricerche in futuro. Se vuoi giocare in Ranked con un amico, non puoi essere a più di un rango di distanza. Per ottenere il tuo rango, dovrai giocare a 8 partite di calibrazione, per le quali non è permesso far parte di un gruppo.

Valve si aspetta che questo sia un periodo di adattamento per molti giocatori, dicendo "ci aspettiamo che la prossima settimana o giù di lì sarà molto turbolenta, dato che il bacino di matchmaking Ranked inizierà molto scarso con la maggior parte dei giocatori che non hanno ancora completato i requisiti di sblocco." Si dice che i tempi di coda e la qualità delle partite siano significativamente influenzati finché la situazione non si stabilizza. Ma c'è speranza che col tempo Deadlock possa avere una scena classificata vivace e sudata.