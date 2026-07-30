Valve stima che avrà completato tutte le prenotazioni attuali per Steam Machine entro la fine dell'anno

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Se ti sei messo nella lista delle prenotazioni per una Steam Machine, potresti essere fortunato o meno, a seconda di dove ti trovi nella misteriosa coda di Valve. Alcuni utenti hanno già scartato i loro Gabe Cube e si stanno divertendo a esplorare il loro ultimo modo di giocare agli stessi cinque giochi nella loro libreria Steam. Altri stanno ancora aspettando, e se sei uno di questi utenti Steam, potresti non essere molto contento di sapere che potrebbero passare mesi prima che tu riceva l'email fondamentale che dice che puoi comprare una Steam Machine.

Come spiega Valve in un nuovo post su Steam (grazie, PC Gamer), spera di aver raggiunto il passo con la coda delle prenotazioni così com'è entro la fine del 2026. "Se avete una prenotazione, potete aspettarvi una mail che vi offre la possibilità di acquistare entro la fine dell'anno. Se hai un posto in una delle liste d'attesa, c'è la possibilità che tu venga spostato in prenotazione a seconda del prodotto per cui sei in lista; in quei casi ti invieremo prima una mail riferendoti allo stato della tua nuova prenotazione, con un'email di acquisto da seguire quando il tuo posto in quella coda sarà esaurito," scrive Valve.

La lista d'attesa differisce leggermente dalle prenotazioni, perché bisogna sperare che qualcuno perda la prenotazione per essere promosso dalla lista d'attesa. Anche se hai una Steam Machine riservata, però, potresti non averne necessariamente una. Nella tua casella di posta ti verrà detto che è il momento di acquistare, e allora è meglio sperare di avere i soldi pronti per la Steam Machine entro tre giorni, altrimenti la tua slot verrà regalata.

Valve sta frustando nella lunga lista di persone che vogliono una Steam Machine, e se non ne hai ancora una, purtroppo non c'è certo una finestra stretta per aspettarti il tuo biglietto d'oro. Potrebbe essere domani, potrebbe essere prima del 31 dicembre. Chissà?