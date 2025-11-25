Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Gli sviluppatori volevano cambiare il nome del gioco affinché i fan non si fraintendessero

HQ

Sebbene alcuni abbiano apprezzato molto Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, dalle critiche era chiaro che il gioco non soddisfava le aspettative del titolo. Aveva pochissimi elementi RPG, ed era più simile a un gioco Dishonored con un tocco da vampiro. Lo sviluppatore The Chinese Room sembra consapevolezza, però, poiché il suo cofondatore Dan Pinchbeck ha spiegato di aver cercato di cambiare il nome del gioco.

"C'era uno dei produttori - allora alla Paradox - con cui sono ancora amico, ora è con un altro editore. Ci sedevamo lì e facevamo queste sessioni di pianificazione su come far smettere di chiamarlo Bloodlines 2," ha detto Pinchbeck alla YouTuber Cat Burton. "Sembra che la cosa più importante che facciamo qui sia affrontare la cosa e dire che non è Bloodlines 2. Non puoi creare Bloodlines 2. Non c'è abbastanza tempo. Non ci sono abbastanza soldi. E Bloodlines 1 è uscito in un periodo davvero interessante nello sviluppo dei videogiochi, quando era nello stesso periodo di giochi come S.T.A.L.K.E.R. e Shenmue, quando potevi pubblicare un gioco davvero ambizioso, pieno di bug e falle, era totalmente imperfetto, ma l'ambizione era davvero entusiasmante."

"Cercare di ricreare quella magia in un ambiente diverso mi sembrava sbagliato. Nessuno sarebbe stato felice. Non renderesti felici chi ama Bloodlines 1 e non renderesti felici chi non conosce Bloodlines 1 perché non avrebbero mai avuto Bloodlines 2 e avrebbero sempre avuto un gioco imperfetto costruito troppo in fretta e con pochi soldi," continuò.

Anche se il senno di poi è una cosa meravigliosa, sembra che dall'intervista Pinchbeck abbia avuto molta lungimiranza riguardo al progetto. Il team di The Chinese Room ha semplicemente fatto del suo meglio con ciò che aveva, e anche se non è stato abbastanza per compiacere i fan dell'originale, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sembrava che non ci sarebbe mai riuscito. Il gioco è stato rimandato così tante volte che è difficile credere che sia reale, anche se non ha soddisfatto le aspettative.