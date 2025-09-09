Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha alcuni requisiti del PC indulgenti

HQ

Le specifiche del PC di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sono state rivelate e per chiunque speri che un impianto più vecchio possa ancora giocare ai giochi moderni, sei fortunato. Lo sviluppatore The Chinese Room è stato piuttosto misericordioso con le sue specifiche minime e consigliate, e non avrai nemmeno bisogno di svuotare il tuo disco rigido.

Secondo la pagina Steam ufficiale del gioco, vediamo che hai solo bisogno di 30 GB di spazio di archiviazione per installarlo e, se vuoi solo cavartela, avrai solo bisogno di 8 GB di RAM, una CPU Intel Core i3-8350K o AMD Ryzen 3 3300X, insieme a una Nvidia GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 o Intel Arc A580.

Consigliato fa un salto di qualità, ma non di molto. Avrai bisogno di 16 GB di RAM, una CPU Intel Core i5-12600K o AMD Ryzen 5 5600X e una GPU Nvidia GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT. La maggior parte di questi prodotti ha anni a questo punto, e quindi se hai un qualsiasi tipo di impianto moderno, ti andrà bene eseguire Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Vale la pena notare che queste specifiche non ci dicono a quale risoluzione o frame rate verrà eseguito il gioco, quindi potremmo aspettare fino a quando non ci avviciniamo al lancio per ottenere queste informazioni.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 verrà lanciato il 21 ottobre per Xbox Series X/S, PS5 e PC.