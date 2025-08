Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non avrà una portata a livello di GTA, afferma il direttore artistico

HQ

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non avrà un vasto mondo aperto da esplorare. Invece, lo sviluppatore The Chinese Room si sta concentrando maggiormente sui dettagli del suo prossimo gioco di ruolo.

In una conversazione con Game Informer, il direttore artistico di The Chinese Room, Ben Matthews, ha spiegato che l'ambito di applicazione non sarà il principale punto di forza di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. "Una cosa a cui volevamo davvero prestare attenzione era la quantità di dettagli rispetto alla portata", ha detto. "Non stiamo realizzando GTA, non si tratta di un grande gioco open world e tentacolare in cui l'orizzonte è il tuo limite. È stato qualcosa a cui abbiamo prestato molta attenzione, per cercare di rendere tutto il più denso possibile".

The Chinese Room ha cambiato alcune cose rispetto agli sviluppatori precedenti, ma altre sono rimaste le stesse. Il protagonista, ad esempio, è nuovo, ma l'ambientazione rimane la visione originale di Hardsuit Labs. Bloodlines 2 adotta un'ambientazione di Seattle, durante le festività natalizie.

"[È] un bel gancio", descrive Matthews. "È quella bella giustapposizione di un mondo gioviale e umano contro un mondo oscuro e vampiresco", dice, citando l'apertura del gioco. Phyre inizia in un vecchio edificio in rovina e riemerge per vedere il luminoso skyline di Seattle. Phyre dorme da 100 anni, quindi è un risveglio stridente".

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 uscirà a ottobre su PC, Xbox Series X/S e PS5.