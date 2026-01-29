Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 rivela nuove finestre di rilascio delle espansioni, la roadmap dell'aggiornamento di San Valentino nel 2026

HQ

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 forse non ha impressionato tutti i fan al suo lancio. Al momento, è ancora con una valutazione Mixed su Steam. Tuttavia, questo non fermerà The Chinese Room e Paradox Interactive dal cercare di dare una piccola spinta al gioco con alcune espansioni e grandi aggiornamenti.

Come rivelato nella roadmap del 2026 appena aggiornata, vediamo che la finestra di rilascio del DLC Loose Cannon si sposta al primo e secondo trimestre 2026, e l'espansione The Flower & The Flame sali a un rilascio nel secondo e terzo trimestre. Un aggiornamento di San Valentino porterà anche nuovi cosmetici, barba, bottino nemico e correzioni di bug l'11 febbraio.

Non si sa se questi nuovi DLC diano ai fan una visione più chiara di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Abbiamo visto altri giochi riscattarsi o migliorare seriamente con le espansioni in passato, ma sembra che anche questo DLC dovrà essere accompagnato da importanti revisioni del gameplay per rendere il gioco ciò che i fan desiderano.