Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 rivela nuove finestre di rilascio delle espansioni, la roadmap dell'aggiornamento di San Valentino nel 2026
Il lancio del gioco base forse non ha centrato il bersaglio, ma abbiamo visto abbastanza storie di ritorno da sapere che il tempo può guarire tutte le ferite.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 forse non ha impressionato tutti i fan al suo lancio. Al momento, è ancora con una valutazione Mixed su Steam. Tuttavia, questo non fermerà The Chinese Room e Paradox Interactive dal cercare di dare una piccola spinta al gioco con alcune espansioni e grandi aggiornamenti.
Come rivelato nella roadmap del 2026 appena aggiornata, vediamo che la finestra di rilascio del DLC Loose Cannon si sposta al primo e secondo trimestre 2026, e l'espansione The Flower & The Flame sali a un rilascio nel secondo e terzo trimestre. Un aggiornamento di San Valentino porterà anche nuovi cosmetici, barba, bottino nemico e correzioni di bug l'11 febbraio.
Non si sa se questi nuovi DLC diano ai fan una visione più chiara di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Abbiamo visto altri giochi riscattarsi o migliorare seriamente con le espansioni in passato, ma sembra che anche questo DLC dovrà essere accompagnato da importanti revisioni del gameplay per rendere il gioco ciò che i fan desiderano.