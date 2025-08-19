HQ

L'attesa è quasi finita, e questa volta facciamo sul serio. Come annunciato alla presentazione della Gamescom Opening Night Live di stasera, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 arriverà il 21 ottobre.

Il sequel del classico gioco di ruolo di vampiri di culto ha visto un periodo di sviluppo turbolento ed è stato persino escluso dal lancio all'inizio di quest'anno. Ma ora è quasi pronto per l'uso e abbiamo anche dettagli bonus per il pre-ordine e alcuni contenuti extra per coloro che desiderano acquistare le versioni Premium e Deluxe del gioco.

Il gioco base costerà £ 49,99 / € 59,99, mentre la versione Deluxe ha un prezzo di £ 58,50 / € 69,99 e la Premium Edition ti costa £ 74,99 / € 89,99. La Deluxe Edition contiene il pacchetto cosmetico Santa Monica Memories, che può essere acquistato anche separatamente.

La Premium Edition include Santa Monica Memories e l'add-on Shadows and Silk che offre ai giocatori due nuovi clan per Phyre. Se prenoti una versione, riceverai il Bloodlines Nostalgia Jukebox, che è un oggetto di gioco che viene fornito con la musica originale dell'originale Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 verrà lanciato il 21 ottobre per Xbox Series X/S, PS5 e PC.