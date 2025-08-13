Vauxhall annuncia un nuovo concept modello sportivo che sarà presentato all'IAA Mobility di settembre

HQ

Vauxhall avrà un nuovo modello da presentare al mondo al prossimo IAA Mobility 2025 quando ciò accadrà tra l'8 e il 14 settembre. Come è stato confermato in un comunicato stampa, questo modello deve ancora rivelare il suo nome completo o il suo aspetto, ma ci viene detto che condivide una "chiara connessione" con il sottomarchio GSE e che è il "prossimo passo evolutivo" del Vauxhall Compass.

Per il resto, anche se i dettagli sono scarsi in questo momento, siamo informati che questo modello concettuale "esplorerà i confini dei veicoli elettrici ad alte prestazioni a batteria" e che avrà un "design aerodinamico e accattivante" che utilizza "elementi triangolari troncati" come un "sottile cenno ai veicoli storici e iconici degli sport motoristici".

Incontreremo questa macchina, impareremo il suo nome e la vedremo per intero tra circa un mese alle IAA Mobility.

Vauxhall

Annuncio pubblicitario: