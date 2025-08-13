Gamereactor

Vauxhall annuncia un nuovo concept modello sportivo che sarà presentato all'IAA Mobility di settembre

Si dice che il modello abbia una "chiara connessione" con il sottomarchio GSE e la Compass.

Vauxhall avrà un nuovo modello da presentare al mondo al prossimo IAA Mobility 2025 quando ciò accadrà tra l'8 e il 14 settembre. Come è stato confermato in un comunicato stampa, questo modello deve ancora rivelare il suo nome completo o il suo aspetto, ma ci viene detto che condivide una "chiara connessione" con il sottomarchio GSE e che è il "prossimo passo evolutivo" del Vauxhall Compass.

Per il resto, anche se i dettagli sono scarsi in questo momento, siamo informati che questo modello concettuale "esplorerà i confini dei veicoli elettrici ad alte prestazioni a batteria" e che avrà un "design aerodinamico e accattivante" che utilizza "elementi triangolari troncati" come un "sottile cenno ai veicoli storici e iconici degli sport motoristici".

Incontreremo questa macchina, impareremo il suo nome e la vedremo per intero tra circa un mese alle IAA Mobility.

