Vecna ha quasi avuto un cambiamento di destino alla Darth Vader nel finale Stranger Things

Non ci sono stati molti colpi di scena sorprendenti nel finale Stranger Things, dato che la popolare serie Netflix si è conclusa in modo piuttosto naturale. Ma non sarebbe sempre stato così, perché dopo l'arrivo dell'ultimo episodio della serie, i creatori The Duffer Brothers hanno parlato con Netflix Tudum per parlare di un'idea che non è mai andata oltre una teoria.

Nell'intervista più ampia e parlando del combattimento conclusivo, i fratelli Duffer hanno rivelato di aver giocato con l'idea che Vecna avesse davvero cambiato idea e improvvisamente cambiasse schieramento dopo che le grandi rivelazioni narrative si erano svolte. Quasi portò a un momento in cui Vecna si alleò con Eleven e Kali per una grande battaglia finale contro i Mind Flayer, un momento "tipo Darth Vader" come è stato descritto.

Per intero, Ross Duffer spiega: "Abbiamo discusso con la stanza degli sceneggiatori se potesse avere un momento alla Billy [Dacre Montgomery] in cui si rivolta contro il Mind Flayer in una situazione alla Darth Vader. Ma più ne parliamo con gli sceneggiatori e con Jamie [Campbell Bower], che è arrivato così lontano per arrivare fin qui, più deve giustificare tutto quello che ha fatto. E l'unico modo per giustificarlo è dire: "Ho scelto questo, e ci credo ancora.

"Anche se è scosso dal vedere questo ricordo, ormai è troppo sconvolto per voltarsi contro il Mind Flayer. Ma volevamo lasciare al pubblico la decisione se il giovane Henry avesse scelto questo o se fosse semplicemente il Mind Flayer a controllarlo dall'inizio alla fine. Ma alla fine, in termini di dove andrà Henry, non importa perché alla fine sceglie la parte del Mind Flayer."

Pensi che questa decisione sia stata buona per il finale Stranger Things o ti sarebbe ricambiato vederlo finire in un modo diverso?