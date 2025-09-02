Vedremo la data di uscita di Phantom Blade: Zero quest'anno

HQ

Per quanto riguarda i giochi d'azione, ce ne sono pochi che hanno entusiasmato i giocatori tanto quanto Phantom Blade: Zero. Con duelli cinematografici e una vasta gamma di armi da usare, ha attirato molta attenzione da quando è stato rivelato, con i fan che ora chiedono quando saranno in grado di giocare.

Se avete avuto la fortuna di partecipare alla Gamescom di quest'anno, potreste essere stati in grado di provare la demo. Abbiamo avuto la possibilità di andare al padiglione 6 e parlare con Tobias, PR di S-Game, che ci ha fornito alcune informazioni sulla data di uscita.

"Pubblicheremo la data di uscita da qualche parte quest'anno", Ha detto Tobias. Quando gli abbiamo chiesto se questo significava che avremmo sicuramente visto una data prima della fine dell'anno, ha detto "Lo spero". Abbastanza vago, ma sembra che S-Game voglia ancora essere piuttosto misterioso sui suoi tempi di uscita fino a quando non sarà pronto a rivelare qualcosa di appropriato.

Le ipotesi attuali vedono Phantom Blade: Zero destinato a unirsi al roster di giochi in uscita nel 2026, ma dovremo aspettare e vedere cosa ha in serbo S-Game. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa per Phantom Blade: Zero qui sotto: