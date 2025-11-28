Video mostra forze israeliane che uccidono palestinesi pochi istanti dopo la resa

HQ

Avviso sui contenuti: Questo video contiene contenuti espliciti.

Filmati recentemente diffusi di un raid militare a Jenin mostrano le forze israeliane che sparano a due palestinesi pochi istanti dopo la loro resa, spingendo a una revisione del ministero della giustizia e a un rinnovato esame sul comportamento di Israele nella Cisgiordania occupata.

Il video (tramite Reuters), registrato giovedì sera, anch'esso visto e verificato da giornalisti vicini alla scena, mostra truppe israeliane che sfondano un magazzino nella Cisgiordania occupata con una scavatrice meccanica.

Due uomini disarmati poi strisciano fuori con le mani alzate e sollevano le magliette per mostrare che non portano armi. Si possono vedere agenti della polizia di frontiera calciare i detenuti e ordinare loro di rientrare prima di aprire il fuoco mentre gli uomini si allontanano strisciando.

Video completo disponibile tramite il seguente link (avviso sui contenuti).

L'esercito israeliano ha riconosciuto le due morti e ha dichiarato che l'incidente è avvenuto durante un'operazione congiunta contro individui sospettati di attacchi contro le forze israeliane. Secondo l'esercito, i sospetti si sono arresi dopo ore di negoziati e la sparatoria è ora sotto revisione interna.

Le immagini hanno intensificato le critiche da parte di gruppi per i diritti umani che affermano che la responsabilità per le uccisioni di palestinesi sia rara. B'Tselem, che da tempo sostiene che le revisioni interne militari non portano a conseguenze significative, ha definito l'incidente un altro esempio di vite palestinesi svalutate.

Il ministro israeliano della sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha difeso gli ufficiali coinvolti, affermando che le forze hanno agito come previsto durante un'operazione contro quelli che lui ha definito militanti ricercati. Le morti avvengono in un contesto di tensioni crescenti in Cisgiordania, dove ripetuti raid e scontri hanno causato un aumento delle vittime.