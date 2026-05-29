Viene data luce libera per la fusione di Arla come una delle più grandi aziende lattiero-casearie d'Europa

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Un anno fa, il colosso lattiero-caseario danese-svedese Arla (il quinto più grande al mondo) ha annunciato la sua fusione con la cooperativa tedesca DMK per formare una delle più grandi aziende lattiero-casearie al mondo. Un accordo di questa portata deve, naturalmente, essere esaminato attentamente dalla Commissione Europea per assicurarsi che non distorca la concorrenza, e oggi hanno annunciato che l'accordo ha ricevuto il via libera.

In un comunicato stampa, il CEO di Arla, Peder Tuborgh, afferma:

"Insieme costruiremo una delle migliori cooperative lattiero-casearie d'Europa. La nostra ambizione è essere un partner affidabile nel rafforzare la sicurezza alimentare europea e continuare a promuovere un'agricoltura responsabile che riduca il nostro impatto sul clima e sulla natura, contribuendo al contempo all'accesso a cibo di qualità."

Sia Arla che DMK sono di proprietà cooperativa dei loro membri e hanno un fatturato complessivo di oltre 20 miliardi di euro, con 11.200 allevatori di latte in sette paesi.