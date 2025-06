Vin Diesel svela i piani per riportare Brian O'Connor in Fast 11

Considerando i soldi che il franchise di Fast and Furious riesce a rastrellare, sembra quasi pazzesco che ci sia voluto Universal così tanto tempo per concludere la saga con il suo cosiddetto film finale. Tuttavia, sembra che ci stiamo avvicinando sempre di più a questa conclusione, poiché durante il fine settimana Vin Diesel abbiamo condiviso un sacco di informazioni sul progetto e su ciò che dovremmo aspettarci da esso.

Parlando a FuelFest a Los Angeles (grazie, ScreenRant), Diesel ha fatto alcune affermazioni molto accattivanti, tra cui che Fast 11, come ci stiamo attualmente riferendo al film, sarà presentato in anteprima nell'aprile 2027 e che riporterà un personaggio preferito dai fan che è stato ritirato per rispetto del suo attore defunto.

Si dice che Brian O'Connor stia per tornare, un personaggio che è stato tramontato dopo la morte dell'attore Paul Walker. Non è chiaro come Diesel intenda riportare indietro Brian, ma dopo la prematura scomparsa dell'attore, sono riusciti a completare le riprese di Fast and Furious 7 utilizzando il fratello di Paul, Cody Walker, come sostituto del corpo e poi utilizzando gli effetti speciali per scansionare il volto di Paul su suo fratello. Non è menzionato se una configurazione simile verrà utilizzata in questo film finale.

In caso contrario, Diesel osserva che Fast 11 vedrà anche un ritorno alla cultura delle corse su strada su cui è stata costruita la serie, qualcosa che senza dubbio sembrerà un po' stridente considerando che l'equipaggio ha prestato servizio come agente speciale internazionale ed è stato anche nello spazio negli ultimi tempi...

Ad ogni modo, i commenti completi di Diesel sono i seguenti:

"Lo studio mi ha detto, Vin, possiamo per favore avere il finale di Fast & Furious nell'aprile 2027? Ho detto a tre condizioni. Il primo è riportare la franchigia a Los Angeles. La seconda cosa è stata quella di tornare alla cultura automobilistica, alle corse su strada.

"La terza cosa è stata riunire Dom e Brian O'Conner. Questo è ciò che otterrai nel finale".

Non vedi l'ora di Fast 11 ?