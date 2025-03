Vinícius ammette che hanno giocato male: "Non voglio perdere di nuovo"

HQ

Il Brasile è stato battuto ieri sera contro l'Argentina, una pesante sconfitta per 4-1 che significa che il Brasile non può permettersi altri errori se vuole assicurarsi un posto nella Coppa del Mondo 2026. Questo è qualcosa che quasi certamente accadrà, ma molto deve cambiare affinché il Brasile sia competitivo per la prossima Coppa del Mondo.

Vinícius Júnior, la stella del Real Madrid - che ha segnato un gol decisivo all'ultimo minuto nella partita precedente, una vittoria per 2-1 sulla Colombia - ha detto di non voler perdere di nuovo: "Dobbiamo ripensare a tutto ciò che facciamo. Manca solo un anno alla Coppa del Mondo, ho già giocato in una Coppa del Mondo e non voglio perdere di nuovo", tramite RMC Sport.

Vinicíus è critico con la squadra, ammettendo di aver giocato molto male, ma aggiunge anche che "devono migliorare, tenere la testa alta e non mollare mai". Il Brasile è stato eliminato negli ultimi due Mondiali ai quarti di finale, e forse la parte più criticata della squadra è l'allenatore Doríval Júnior, che non è riuscito a creare una buona squadra nonostante la qualità dei giocatori. L'assunzione di Carlo Ancelotti prima o poi sembra sempre più probabile ora...