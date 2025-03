L'Argentina batte il Brasile e si assicura la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026

HQ

L'Argentina ha scongelato il Brasile nel primo superclásico dal novembre 2023. Le parole di Raphinha ("Li dimeneremo, dentro e fuori dal campo se necessario") lo stanno inseguendo ora, poiché non solo non ha segnato, ma sono stati loro a essere battuti: è stata la loro più grande sconfitta contro l'Argentina dal 1964.

Per il Brasile si tratta della quinta partita tra i due rivali senza vincere: l'ultima volta che la Canarinha ha vinto l'Argentina è stato nel luglio 2019. È chiaro che il Brasile, l'unica nazione in grado di vincere cinque Coppe del Mondo, non è neanche lontanamente vicino a dove dovrebbe essere se vuole essere competitivo per la Coppa del Mondo del prossimo anno, dopo essere caduto ai quarti di finale nelle ultime due edizioni. Nonostante la qualità dei giocatori e l'istinto del gol di Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphinha o Matheus Cunha, l'allenatore Doríval Júnior, come Fernando Diniz prima di lui, non è riuscito a costruire una squadra, è fragile in difesa e non è riuscito a creare tentativi significativi: un solo tiro in porta -l'unico gol di Matheus Cunha- contro i 7 tiri in porta dell'Argentina: gol di Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone, figlio del Cholo, al suo primo gol con l'Argentina.

Con la vittoria, l'Argentina conferma la sua presenza nella Coppa del Mondo 2026, guidando le qualificazioni: 31 punti, con 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte dall'inizio del formato delle 18 giornate nel settembre 2023. Il Brasile probabilmente si assicurerà un posto nella Coppa del Mondo, ma è quarto con 21 punti, gli stessi punti dell'Uruguay, 3°, e del Paraguay, 5°. Le sei migliori squadre si qualificano, grazie al formato esteso di 48 nazioni, che ha aiutato altri partecipanti improbabili.