Vinícius Jr testimonia nel processo contro gli ultras del Frente Atlético che hanno appeso un manichino con la sua maglietta

Lunedì 19 maggio sono iniziati i procedimenti giudiziari contro i quattro membri di Frente Atlético, ultras dell'Atlético de Madrid, accusati di aver appeso a un ponte una bambola con la maglia del giocatore del Real Madrid Vinícius Jr. nel gennaio 2023. Il brasiliano ha testimoniato in questo processo, spiegando che è accaduto a causa del colore della sua pelle e contro la sua persona, attaccando il suo onore.

Abbiamo appreso tramite RTVE che il Tribunale Provinciale di Madrid ha iniziato con la dichiarazione del giocatore, per non interrompere i suoi impegni con la Coppa del Mondo per Club tenutasi negli Stati Uniti. Il processo continuerà il 23 giugno, anche se la Sezione 23 ha fissato 16 giugno per le questioni preliminari. Le dichiarazioni di Vinícius Jr sono state rilasciate in videoconferenza dalla Ciudad Deportiva del Real Madrid a Valdebebas, alla presenza degli imputati, che sono arrivati in tribunale indossando occhiali scuri, berretti e maschere nere.

Il calciatore ha detto che quando ha visto cosa stava succedendo sui social media, ha sentito che lui e la sua famiglia potevano essere in pericolo. Ha risposto di sentirsi offeso e denigrato dal tono nero del manichino con la sua maglietta, sottolineando anche di aver subito altri tipi di insulti all'Air Metropolitano di Riyadh.

Il pubblico ministero chiede quattro anni di carcere per gli imputati, avendo commesso un reato contro i diritti fondamentali e le libertà pubbliche, nella sua modalità contro la dignità, e un altro di minacce. Il pubblico ministero chiede anche 6.000 euro di risarcimento per il danno morale causato al giocatore.

Il documentario di Netflix, Baila, Vini, è uscito il 15 maggio ed è stato oggetto di polemiche, soprattutto con il Valencia CF, che crede che i suoi fan siano stati diffamati nel prodotto audiovisivo.