Vinícius segna e fa assist dalla panchina, ma le polemiche lo circondano ancora: Mbappé lo salva dal cartellino rosso

Xabi Alonso ha apportato alcuni grandi cambiamenti nella sua seconda partita da titolare nella Liga come allenatore del Real Madrid, prendendo la decisione inaspettata e audace di mettere in panchina Vinícius Jr., che si è unito alla partita solo dopo 60 minuti. Ha scambiato Brahim e Vini con Rodrygo e Mastantuono, e ha anche scambiato Trent Alexander-Arnold con Dani Carvajal, nella partita più lunga del capitano (85 minuti) dal suo infortunio all'inizio della scorsa stagione.

La mossa ha dato i suoi frutti: nonostante abbia giocato solo trenta minuti, Vinícius ha fornito un assist per un gol e ne ha segnato un altro, il suo primo gol in trasferta in Liga dall'ottobre 2024. Tuttavia, ci sono state anche polemiche, poiché solo pochi minuti prima Vinícius ha ricevuto un cartellino giallo per aver finto un rigore. Più tardi, nei suoi due gol, non ha festeggiato molto, optando invece per affrontare gli spettatori di Oviedo, che lo chiamavano "muto, stupido", e persino l'arbitro.

L'immagine di Mbappé che lo abbraccia e gli mette la mano in bocca durante l'esultanza per il secondo gol di Mbappé, in modo che non riceva un secondo cartellino giallo, è diventata rapidamente virale...