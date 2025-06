Vinícius segna il primo gol nell'era brasiliana di Ancelotti, si assicura la qualificazione alla Coppa del Mondo

HQ

Il Brasile è confermato per la Coppa del Mondo 2026. C'è voluto un po' di tempo, perché la nazione più premiata al mondo sta attraversando un brutto periodo. Tuttavia, è bastato un solo gol per sconfiggere il Paraguay, una delle sorprese delle qualificazioni. Ed è stato segnato da Vinícius: l'attaccante del Real Madrid non ha goduto della sua stagione più abbondante, ma questo è un gol prezioso per una squadra che di recente è stata irriconoscibile.

Nonostante la sconfitta, il Paraguay è quasi confermato per la Coppa del Mondo: ci vorrebbe il Venezuela per vincere le prossime due partite e il Paraguay per perderle entrambe e perdere il posto. Rimangono Argentina, Ecuador, Brasile, Uruguay, Paraguay e Colombia come le sei squadre CONMEBOL confermate o in corsa per la Coppa del Mondo, con il Venezuela che gioca gli spareggi interconfederali e Bolivia, Perù e Cile eliminati.

Dopo questa pausa internazionale, le qualificazioni alla Coppa del Mondo CONMEBOL torneranno a settembre con le ultime due partite. Ancelotti avrà due opportunità contro Cile e Bolivia per testare la squadra in tempo per la competizione della prossima estate.