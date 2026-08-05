Violent Night 2 ci regala un novo trailer e ancora più violenza natalizia esagerata

Ammetto che non offriva molto calore natalizio accogliente, ma compensava con molta violenza e azione - il che ha reso il film del 2022 Violent Night un enorme successo al botteghino. David Harbour ha interpretato Babbo Natale (quello vero, non il vicino con una maschera di plastica), la cui opinione è che il Natale abbia iniziato a fare il suo corso. Vuole mettere il suo abito natalizio sul gancio e il sacco sullo scaffale per sempre. Ma... Ovviamente, non è andata così.

Per prima cosa, Babbo Natale ha riscoperto il suo spirito natalizio; Inoltre, Hollywood ovviamente non ha potuto resistere a un sequel di successo commerciale, quindi è il momento del secondo round, giusto in tempo per il 4 dicembre. David Harbour riprende il ruolo di Babbo Natale, e gli stessi sceneggiatori (Pat Casey, Josh Miller) e il regista (Tommy Wirkola) sono tornati - il che si spera significhi che la magia natalizia potrà essere ricreata in Violent Night 2 , con una buona dose di violenza esagerata che dà una mano.

Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto, e troverai anche la sinossi del film proprio sotto.

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"Nel fenomeno festivo a mani nude del 2022, Violent Night, un Babbo Natale amareggiato, armato di abilità di combattimento letali, ha eliminato una squadra di mercenari per salvare una ragazza e la sua famiglia. Ora, il non proprio allegro San Nicola si rimette in tuta per affrontare un gangster spietato (Harris) che terrorizza i mercanti del Silver Bell Mall. Ma quando Babbo Natale dimentica il vero significato del Natale, si ritrova nel cuore di una vivace comunità di centro commerciale che ha un disperato bisogno del suo aiuto. Prosciugato della sua magia, avrà bisogno di un altro modo per affrontare i teppisti che minacciano il centro commerciale, e il tempo sta per scadere. Babbo Natale deve riscoprire la sua fede nella bontà e chiamare rinforzi dell'ultimo minuto dall'unica persona con cui nessun cattivo vuole avere a che fare: la signora Claus (Bell)."