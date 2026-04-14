Voci: Apple sta penalizzando i team interni che non utilizzano abbastanza IA

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L'uso dell'IA sta crescendo rapidamente e sembra che, almeno secondo una voce, Apple stia persino penalizzando i team interni che non ne usano abbastanza. Come riportato da WCCFtech, alcuni team interni di Apple ora dispongono di un budget giornaliero di circa 300 dollari in token Claude AI, e i team Apple che non consumano il budget giornaliero dei token stanno affrontando un aumento dei rifiuti delle richieste.

WCCFtech chiarisce che, secondo Anthropic, "Claude Code costa tipicamente tra 100 e 200 dollari per sviluppatore al mese su Sonnet 4.6". E allora? Sembra che Apple stia davvero raddoppiando l'uso dell'IA nei suoi flussi di lavoro interni, e l'idea è aumentare la produttività di ogni team.

Anche la strategia di Apple per l'IA rivolta al consumatore sta facendo progressi. Il loro chatbot rinnovato Siri funzionerà sulle TPU e infrastrutture cloud di Google, sebbene sotto la proprietà di Apple. Il chatbot Siri sarà integrato nel software Apple, permettendogli di sfruttare dati personali, svolgere azioni in-app, cercare sul web, generare contenuti, incluse immagini, fornire assistenza alla programmazione, riassumere e analizzare informazioni e, naturalmente, caricare file.

Apple sta davvero impegnandosi nella tecnologia dell'IA.