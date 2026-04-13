Voce: Call of Duty: Modern Warfare 4 uscirà questo ottobre

Molti fan di Call of Duty credono che per il prossimo capitolo della saga torneremo a Modern Warfare. Abbiamo visto Modern Warfare 3 l'ultima volta nel 2023, che rappresenta un enorme divario negli anni di CoD. Per quanto riguarda una possibile data di uscita per il quarto capitolo della serie riavviata, potremmo avere un'informazione chiave.

Secondo CharlieIntel, leaker di Call of Duty, il gioco dovrebbe uscire a ottobre. Quando gli è stato chiesto una data più precisa, ha detto: "Ci sono 5 venerdì a ottobre, quindi sarà uno di quelli!" Non ci sorprende molto sapere che il gioco uscirà a ottobre, considerando che gli ultimi cinque titoli sono usciti a ottobre o novembre.

Con le uscite di ottobre (Call of Duty: Black Ops 6 e Modern Warfare 2) che di solito arrivano più tardi nel mese, potrebbe essere sicuro dire che non vedremo Call of Duty: Modern Warfare 4 fino agli ultimi venerdì di ottobre. Tuttavia, con Grand Theft Auto VI probabilmente all'orvista a novembre, questo significa che potremmo vedere un'uscita anticipata così che Activision possa evitare il mostro di Rockstar. Sembra certamente che quest'anno Call of Duty non tornerà a novembre.