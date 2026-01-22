Voce: Final Fantasy VII: Rebirth viene lanciato quest'anno sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X

HQ

La tanto attesa data di uscita di Final Fantasy VII: Remake Intergrade su Switch 2 e Xbox Series S/X è finalmente arrivata, e siamo molto colpiti da questa versione. Questa edizione include anche l'espansione Yuffie e altri bonus, oltre a una modalità di gioco extra (disponibile anche su PC e PlayStation 5) che permette agli appassionati di affrontare l'avventura e vivere la storia.

Questo significa che chi possiede una di queste console avrà le mani piene per un po', ma la domanda resta comunque posta: quando uscirà il sequel, Final Fantasy VII: Rebirth, su quelle piattaforme? Non abbiamo una risposta, ma il spesso molto apprezzato insider NateTheHate afferma che anche questo gioco sarà lanciato nel 2026.

Per quanto riguarda se saranno disponibili contemporaneamente, non lo sappiamo. Si potrebbe sospettare che la versione Switch 2 richiederà più lavoro, ma d'altra parte le prestazioni non sono troppo lontane da quelle di Xbox Series S, quindi si spera che non ci siano ulteriori attese.

Per ora, ovviamente è solo una voce, ma NateTheHate viene spesso citato nei contesti mediatici e ha dimostrato innumerevoli volte di avere una buona conoscenza del settore – quindi speriamo che abbia ragione.