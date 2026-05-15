Voce: Grand Theft Auto VI i preordini inizieranno già la prossima settimana

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Grand Theft Auto VI non uscirà prima di novembre, ma per Rockstar, Take-Two e il mondo per prepararsi al numero di copie che dovranno spedire il primo giorno, potete aspettarvi una lunga finestra di pre-ordine con una grande campagna di marketing a supporto. A quanto pare, tutto potrebbe iniziare già la prossima settimana.

Questo secondo recenti rapporti di più affiliati con il rivenditore statunitense Best Buy che ha mostrato email su una nuova campagna chiamata "GTA 6 Pre Order (Gioco Fisico)." Si dice che la campagna andrà in onda dal 18 al 21 maggio, praticamente dal prossimo lunedì fino a giovedì prossimo. Naturalmente, non si prevede che questa sarà l'unica finestra di pre-ordine per i fan, ma è probabile che sia in questo momento che gli affiliati Best Buy potranno promuovere i preordini e guadagnare un certo compenso.

Se fosse solo uno screenshot strano, non lo riporteremmo, ma su internet sembra che ci siano dozzine di affiliati con la stessa email che hanno trovato nella loro casella di posta. È stata scoperta anche una chiamata all'azione per preordini nel backend del sito di Rockstar, che ha ulteriormente alimentato la controversia. Grand Theft Auto VI farà il suo modo di promozione, marketing e così via, quindi potrebbe essere che la prossima settimana Rockstar decida di non essere ancora pronta per un nuovo trailer, o per lasciare che i preordini vengano attivi. Con l'estate che si avvicina, speriamo di sentire presto di più, almeno per toglierci dalla mente le preoccupazioni per un altro ritardo.