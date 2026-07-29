Voce: Microsoft subisce una perdita di 150 dollari per ogni Xbox Series S/X

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Gradualmente, i prezzi delle console di oggi sono aumentati, invece di calare come di solito con l'invecchiamento dell'hardware e la produzione di massa su scala più ampia. Questo include sia la PlayStation 5 che la Xbox Series X, che oggi sono costate centinaia di euro in più rispetto al loro lancio nel 2000. Inoltre, un aumento di prezzo per la Switch 2 è all'orizzonte.

Ci sono state forti lamentele a riguardo, perché nessuno vuole pagare di più. I produttori di console attribuiscono i dazi e la carenza di chip, ma ciò non impedisce a chi accusa Sony, Microsoft e Nintendo di essere avidi. Qual è la vera storia, e quanto profitto stanno facendo con queste costose console?

In un articolo su Windows Central, l'editor Jez Corden sostiene che sia una cattiva idea per Microsoft offrire ai rivenditori concorrenti il Project Helix, cosa che è stata ampiamente vociferata. Ritiene che questo toglierebbe una grande parte delle entrate extra che Microsoft guadagna dai giocatori che utilizzano l'Xbox Store:

"Se Xbox Helix è davvero un PC "aperto", Xbox non avrebbe altra scelta che fissarlo come un PC "aperto". Anche la Xbox Ally costa 999,99 dollari perché ASUS non può recuperare le vendite del software, dato che non ha una vera piattaforma di distribuzione propria."

Poi arriva la vera bomba. Corden, spesso molto ben informato, scrive che Microsoft, nonostante gli aumenti di prezzo, sta subendo enormi perdite su ogni Xbox Series S/X venduta:

"Grazie al RAMpocalypse, quei margini sottili diventano ancora più complicati. Mi è stato detto che Xbox sta perdendo circa 150$~ per ogni Xbox Series X|S venduta proprio ora, anche dopo l'aumento di prezzo previsto per agosto 2026. Ora immagina che il 50% o più di quegli utenti Xbox Series X|S abbia bypassato l'ecosistema Xbox e sia andato direttamente su Steam per acquistare i giochi. I margini sarebbero ancora peggiori. Non avresti affatto un'attività."

Resta da vedere quale strada sceglierà Microsoft per la prossima generazione, ma una perdita di 150 dollari per ogni console venduta rende sicuramente facile capire perché il prezzo stia schizzando alle stelle. E purtroppo, sembra che potrebbe diventare ancora più costoso in futuro. Non sappiamo quale sia la situazione per Sony e Nintendo, ma PlayStation 5 e Xbox Series X sono piuttosto simili in termini di prestazioni e dovrebbero quindi trovarsi in una posizione comparabile.