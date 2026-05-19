Voce: Xbox sta lavorando a una tecnologia per digitalizzare i tuoi dischi

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È risaputo che i giocatori Xbox scelgono in modo schiacciante di acquistare i loro giochi in digitale, una tendenza che hanno adottato prima di altre piattaforme. Questo ha anche portato Microsoft a lanciare diversi modelli Xbox senza unità disco, inclusa la Series S, oltre a versioni più accessibili della Series X.

Non sappiamo ancora cosa porterà la prossima generazione, ma è facile immaginare che Microsoft preferirebbe non doversi preoccupare dei dischi, soprattutto visto che Project Helix si sta profilando come una sorta di ibrido PC (e abbiamo già ROG Xbox Ally)... e, come tutti sappiamo, i PC non sono dotati di unità disco di serie da molto tempo. Per quanto riguarda Microsoft, potrebbero ancora dover offrire una sorta di soluzione, dato che stanno investendo molto nella retrocompatibilità, e molti giocatori più anziani e collezionisti hanno diverse casse di vecchi giochi Xbox che vorrebbero poter godere in futuro.

Ora, Windows Central riporta che potrebbe esserci una soluzione a questo, che si conosce con il nome di lavoro Codename Positron. L'idea è offrire alle persone la possibilità di trasferire i propri dischi alla proprietà digitale. Non hanno ancora dettagli, ma menzionano un problema ovvio, ovvero che permetterebbe alle persone di prestare dischi, dopodiché improvvisamente possederebbero i giochi in questione.

Questo significa che serve una qualche tecnologia per bloccare i giochi una volta riscattati con una copia digitale, e resta da vedere come Microsoft prevede che funzioni. Sospettiamo anche che molti (se non praticamente tutti) sarebbero molto riluttanti a "scambiare" la loro collezione di giochi se ciò fosse davvero necessario.

Dovremo aspettare e vedere finché Microsoft non avrà più informazioni sull'argomento, ammesso che i rapporti siano anche solo accurati.