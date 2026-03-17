Voci: Bethesda che consegna Fallout 5 a un altro studio mentre lavora a The Elder Scrolls VI

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Se quest'anno avremo Grand Theft Auto VI, guardando al 2027 e oltre, sembrerebbe che Bethesda avrebbe ora la pressione suprema di essere responsabile di due dei giochi più attesi di tutti i tempi. The Elder Scrolls VI e Fallout 5 sono entrambi importanti per milioni di fan, ma con il lavoro in corso sul primo gioco, potrebbero passare anni e anni prima di vedere il secondo.

Secondo ex sviluppatori Bethesda, sembra che la potenziale attesa per Fallout 5 possa spingere Bethesda a cercare un altro studio per realizzare il gioco mentre lavora a TES VI. Parlando con Kiwi Talkz, l'ex character artist Jonah Lobe ha detto che non sarebbe sorpreso se fosse così.

"Non mi sorprenderebbe se Bethesda cedesse Fallout 5 a un altro studio, perché penso che stiano già facendo sempre di più di queste cose," ha detto. "Mi sembra che in Elder Scrolls 6 le aspettative siano al di sopra dello schermo e quindi hanno davvero le mani piene con questo."

Sarebbe sicuramente diverso se un altro studio si occupasse dello sviluppo di un capitolo principale in un franchise Bethesda. Altri sviluppatori hanno già gestito spin-off in passato, e anche remaster, ma dato che Bethesda impiega più tempo a realizzare i suoi giochi e i fan chiedono più Fallout, potrebbe essere il modo più rapido per realizzare il prossimo capitolo della saga.