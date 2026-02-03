Voci: Ford e Xiaomi stanno per collaborare su veicoli elettrici nel prossimo futuro

HQ

Ford ha avuto difficoltà in Cina, e i produttori cinesi di veicoli elettrici come Xiaomi devono ancora arrivare sui mercati americani. Questa particolare doppia lotta potrebbe essere risolta da una partnership su larga scala e, secondo un rapporto, è proprio su questo che Xiaomi e Ford stanno lavorando.

Questo sarebbe un accordo storico, se confermato e il rapporto proviene dal Financial Times, che sostiene che sarà una joint venture, in cui Xiaomi potrà produrre i propri modelli EV negli stabilimenti Ford negli Stati Uniti, aggirando così tariffe e regolamenti.

Il Financial Times non è noto per mancare informazioni, tuttavia rappresentanti sia di Ford che di Xiaomi hanno negato alcuna verità, definendo il reportage "completamente falso".

Sarebbe strano che non ci fosse alcuna verità, dopotutto, ma non è chiaro se questi colloqui siano in corso o attivi. Coincide con il portamento della tanto attesa berlina SU7 da Xiaomi in Europa nel 2027.