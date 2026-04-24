Voci: Halo battle royale spostato su sparatutto a estrazione

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L'era del battle royale è finita? Se lo è, non è difficile vedere dove andranno i giochi multiplayer. Man mano che gli sparatutto eroici esauriscono slancio, stiamo invece assistendo a un passaggio verso gli sparatutto a estrazione, sulla scia di ARC Raiders, Marathon e Escape from Tarkov. Sembra che anche Halo Studios stia cercando di salire su questo carro, se le voci recenti sono certe.

Le ultime speculazioni provengono da Rebs Gaming (tramite Wccftech). Ha detto che il prossimo Project Ekur di Halo Studios, realizzato in collaborazione con Certain Affinity, è passato dall'essere un battle royale Halo a uno sparatutto di estrazione, almeno dall'estate del 2023. Si è anche affermato che da allora il gioco sia stato inserito nella prossima esperienza principale di Halo, quindi forse sarà solo una grande modalità multiplayer nel nuovo gioco di Halo.

Inoltre, Rebs Gaming crede che i nuovi giochi di Halo seguiranno una struttura simile a Call of Duty, con un launcher utilizzato per la campagna, le modalità multiplayer e quella che potrebbe essere la modalità sparatutto a estrazione.

Se questo è vero, sembra che non stiamo ancora imparando la lezione da Concord e dagli altri giochi live-service falliti. Non puoi semplicemente seguire una tendenza e aspettarti gli stessi risultati di altri successi. Perché Halo torni come franchise, probabilmente non dovrebbe limitarsi a vedere cosa fanno gli altri e prendere appunti.