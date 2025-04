Voci: Kingdom Come: Deliverance II personaggi stanno arrivando su Fortnite

HQ

È questo il crossover più strano di Fortnite... mai? Sembra certamente che se le voci sono vere, potrebbe essere l'inclusione più strana in un Fortnite Battle Pass da quando Peter Griffin è arrivato sul Battle Bus. Attualmente, si ritiene che Kingdom Come: Deliverance II personaggi potrebbero arrivare su Fortnite.

Questo ci arriva tramite ShpeshalNick del podcast XboxEra, che ha affermato che un sacco di nuovi personaggi sarebbero stati presto aggiunti a Fortnite, inclusi più personaggi di Mortal Kombat, nuovi personaggi di Doom per Doom: The Dark Ages e l'introduzione di Jack Black (proprio come l'uomo, non correlato al suo personaggio di Minecraft), Tony Hawk e personaggi di Kingdom Come: Deliverance II.

Immaginiamo che se ci sono più Kingdom Come: Deliverance II personaggi sulle carte, vedremmo l'inclusione di Henry e Sir Hans, con Katherine forse aggiunta come personaggio terziario. Ma non è stato confermato chi si unirà al roster di Fortnite.

Tuttavia, sembra che praticamente ogni IP a cui puoi pensare abbia già un crossover di Fortnite o ne avrà uno nel prossimo futuro. Quindi, tenete gli occhi aperti mentre aspettiamo e vediamo se c'è qualcosa di vero in questa voce.