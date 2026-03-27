Voci: le console PlayStation stanno per vedere aumenti di prezzo significativi

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Beh, sapevamo che probabilmente sarebbe successo un giorno. Sembra che il giorno sia quasi arrivato in cui spenderemo di più per le nostre console da gioco, dato che le recenti speculazioni indicano che PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e PlayStation Portal saranno tutti pronti a ricevere un aumento di prezzo.

Secondo il creatore di contenuti francese Gyo (tramite Wccftech), le console domestiche, come PS5 e PS5 Pro, vedranno un aumento di prezzo di 100 €, e il portale PlayStation potrebbe aumentare di 30 €. Gyo afferma che i rivenditori sono stati avvisati dell'aumento dei prezzi, che potrebbe iniziare già il prossimo mese considerando l'inizio dell'anno finanziario. Non c'è stata una nota specifica per la PS5 Slim Digital Edition, ma immaginiamo che subirebbe un aumento di prezzo simile rispetto alle altre console domestiche.

Questo sarebbe il terzo aumento di prezzo della PlayStation 5 nel suo ciclo di vita. Abbiamo visto Xbox aumentare i prezzi anche dal lancio delle console Series X/S, e sembra che le attuali carenze di RAM continuino a colpire duramente le aziende hardware di tutto il mondo. Ovviamente, questo non è ancora ufficiale, quindi prendetelo con le pinze, ma considerando il clima economico attuale, non ci sorprenderebbe se diventasse ufficiale presto.