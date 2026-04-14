Voci: L'ondata di lancio della PlayStation 6 sarà composta da due console e una console portatile

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Che sia l'anno prossimo, quello dopo o ancora più avanti, prima o poi ci verrà introdotta la prossima generazione di console. Xbox ha mostrato Project Helix, ma Sony rimane piuttosto silenziosa riguardo alla PlayStation 6. Questo certamente non ha impedito che le voci sulla console si diffondano ovunque, e le ultime voci su internet indicano che riceveremo non uno, né due, ma tre nuovi componenti come parte della generazione PS6.

Secondo lo YouTuber e leaker Moore's Law is Dead (grazie,

GamesRadar+), la linea di lancio della PlayStation 6 sarà composta da una console più costosa e potente con il presunto chipset Orion, un'altra con il chipset meno potente Canis e un portatile che utilizza anch'esso Canis.

Mentre Nintendo guadagna bene con la Switch 2, Xbox si lancia nel gaming portatile con l'ASUS ROG Xbox Ally, e Steam continua a fare bene con il suo Steam Deck; sembra inevitabile che Sony crei una console portatile che non solo trasmetta i giochi PS5, ma sia anche in grado di far girare i titoli direttamente dalla macchina stessa. Questo indica che la prossima generazione di console sarà molto diversa, dato che sembra che probabilmente giudicheremo le macchine tanto per accessibilità economica e portabilità quanto per le prestazioni. Questo potrebbe creare uno spazio di gioco completamente diverso, evidenziando ulteriormente l'idea che l'era delle console tradizionali stia per finire. Tuttavia, ovviamente al momento sono solo speculazioni. Ricordate, Sony non ha ancora confermato ufficialmente nulla riguardo alla PlayStation 6, quindi dobbiamo prendere le nostre raccomandazioni con le pinze.