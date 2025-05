Voci: Mark Ruffalo avrà un ruolo sostanziale in Spider-Man: Brand New Day

HQ

Sembra che Spider-Man non sarà l'unico supereroe a sfrecciare per New York in Spider-Man: Brand New Day. Secondo quanto riferito, Mark Ruffalo farà il suo ritorno nei panni di Bruce Banner/Hulk nel film in uscita.

Questo rapporto proviene da Nexus Point News, lo stesso sito Web che per primo ha rivelato il film Elden Ring di A24 prima che fosse annunciato ufficialmente. Si ritiene che l'apparizione di Mark Ruffalo non sarà solo relegata a un cameo, ma avrà invece un impatto significativo sul film.

Non si sa quanto di Bruce Banner vedremo rispetto a Hulk. Nelle apparizioni di Avengers: Endgame e Banner da allora, sembra che lui e Hulk si siano fusi per sempre. Questo potrebbe sfatare una teoria popolare che si basa su Hulk che ricorda chi è Peter Parker nel fumetto del 2020 Immortal Hulk: Great Power.

L'MCU potrebbe anche non essere in grado di appoggiarsi a quel gancio della trama, considerando che il personaggio di Hulk e Peter Parker non si sono effettivamente incontrati. Tuttavia, è possibile che la trama del fumetto possa essere spostata per adattarsi alla linea temporale del MCU e far sì che almeno qualcuno provi a ricordare chi è Peter Parker.

Spider-Man: Brand New Day uscirà il 31 luglio 2026.