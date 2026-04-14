Voci: Nvidia sta per acquisire una "grande azienda di PC" delle dimensioni di Dell o HP

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Le aziende che acquistano altre aziende sia nel gaming che nella tecnologia sembrano essere sempre più comuni al giorno d'oggi. E ora, secondo una voce riportata da Tweak Town, Nvidia sarebbe nelle fasi finali dell'acquisto di una grande azienda come Dell o HP, e che questo "rimodellerebbe il panorama dei PC".

Una fonte, "SemiAccurate", ha affermato che Nvidia è in trattative da oltre un anno per "comprare una grande azienda". Questa voce arriva dopo un anno di ricerche ed è piuttosto scarsa nei dettagli, poiché non menziona né elenca nessuna di queste potenziali "grandi" aziende. Ma sappiamo che in questo panorama PC alcuni dei più grandi sono Lenovo, Dell, HP, ASUS e Acer.

Anche Bloomberg ha riportato questa voce, ma ha ottenuto una dichiarazione da Nvidia che nega fermamente le voci.

"Il servizio mediatico è falso; NVIDIA non è impegnata in trattative per acquisire alcun produttore di PC."

Quindi è chiaro che, almeno per ora, non sta succedendo nulla ufficialmente. Dobbiamo solo vivere e vedere come si sviluppano le cose.