Voci: Stellantis si concentrerà sui marchi chiave lasciando Dodge e Chrysler fuori controllo

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Come avrete già visto, la produzione di Stellantis conglomorate ha avuto difficoltà a readattarsi al mercato elettrico e ha subito diversi rimpasti in mezzo a un calo globale delle vendite.

Ora sembrano rifocalizzarsi solo su alcuni dei loro marchi, in particolare su quattro marchi, se si deve credere a un rapporto di Reuters.

A quanto pare, secondo un nuovo piano del CEO Antonio Filoso, il marchio si concentrerà su Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. Quindi sì, per chi ha lo sguardo attento, restano diversi marchi fuori da quel gruppo selezionato, come Alfa Romeo, Citroên, Opel, DS, Chrysler e Dodge.

In totale, Stellantis gestisce 14 marchi nel settore, il che significa che un totale di 10 non riceverà lo stesso flusso di denaro né lo stesso focus, a quanto pare. Il rapporto afferma che, sebbene i marchi rimanenti non saranno completamente eliminati, saranno più regionali o destinati a "mercati di nicchia e clienti".

Inoltre, sembra che questi marchi di seconda fascia si affideranno molto a pezzi provenienti dai "big four".

Stellantis non ha ancora commentato la validità del rapporto.