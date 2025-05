Volvo diventa un partner di riferimento per l'integrazione di Google Gemini

HQ

Volvo ha annunciato di aver collaborato con Google per garantire che Android Automotive OS e Gemini abbiano un ruolo più importante nei suoi veicoli. Siamo stati informati che Volvo è destinata a diventare un partner di riferimento per tutti i tipi di attività automobilistiche di Google e che ciò vedrà i miglioramenti del software di Google essere accelerati nel marchio automobilistico svedese.

In termini di ciò che possiamo aspettarci su questo fronte, Volvo spiega che Gemini verrà lanciato nei suoi modelli e che ciò consentirà ai conducenti di comprendere meglio la propria auto essendo in grado di parlare con l'IA in conversazioni naturali. Consentirà ai conducenti di ridurre il carico mentale durante la guida, cogliendo qualsiasi necessità di creare e inviare manualmente messaggi, e quindi di impegnare più energia e concentrarsi sulla strada stessa.

Gemini è destinato a sostituire l'attuale Google Assistant nelle auto Volvo, e sarà poi ampliato entro la fine dell'anno con un sistema Google integrato.

