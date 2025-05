Volvo presenta la prima ibrida plug-in ad autonomia estesa

HQ

Volvo ha annunciato una nuova aggiunta alla sua gamma ibrida. Tecnicamente si tratta di un ritorno, dato che la XC70 è il modello in questione che è tornato, tranne che questa volta come SUV di medie dimensioni che è anche una novità Volvo essendo il primo ibrido plug-in ad autonomia estesa dell'azienda.

Ci è stato detto che questa versione della XC70 ha un'autonomia in modalità puramente elettrica fino a 200 chilometri, con un'autonomia completa che non è specificata. Ciò che si nota è che l'elemento elettrico e le capacità di ricarica rapida dovrebbero consentire alla maggior parte degli utenti di essere in grado di svolgere le proprie attività quotidiane senza creare emissioni dallo scarico e operando a costi inferiori. Il lato del motore a combustione dell'auto può quindi essere salvato per viaggi più lunghi, in cui gli utenti potrebbero essere più preoccupati di trovare punti di ricarica facilmente accessibili.

Per quanto riguarda il design, Volvo aggiunge che ha un tema scandinavo con una griglia chiusa simile a uno scudo che si abbina al design del Martello di Thor per diventare una "espressione più audace". Ha fari che utilizzano la tecnologia LED Matrix e luci posteriori a forma di C verticale, oltre a un'ampia linea del tetto e spalle scolpite.

Maggiori informazioni sull'auto dovrebbero essere condivise nei prossimi mesi.

Annuncio pubblicitario: