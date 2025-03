Volvo utilizza mondi generati artificialmente per migliorare la sicurezza delle auto

HQ

Sembra che Volvo abbia trovato un modo per utilizzare l'intelligenza artificiale in un modo che tutti noi possiamo sostenere. Utilizzando i dati raccolti dalla sua flotta di auto, la casa automobilistica svedese sta sintetizzando varie situazioni e incidenti per testare e studiare le caratteristiche di sicurezza delle sue auto.

Tutto questo viene fatto attraverso una nuova tecnica nota come Gaussian splatting, che utilizza scene 3D e soggetti di immagini del mondo reale per creare un mondo virtuale che può poi essere manipolato secondo il desiderio di Volvo. Da qui, possono creare una serie di situazioni e comportamenti stradali per vedere come si comporterebbero le loro auto in diversi risultati.

La speranza di questa idea è che consentirà all'azienda di testare situazioni che altrimenti sarebbero troppo complesse o rare da creare fisicamente, e quindi di iniziare a creare contatori e funzioni di sicurezza che potrebbero proteggere ulteriormente il guidatore e il passeggero dai danni.

Alwin Bakkenes, Head of Global Software Engineering di Volvo, ha dichiarato: "Abbiamo già milioni di punti dati di momenti che non sono mai accaduti che utilizziamo per sviluppare il nostro software. Grazie allo splatting gaussiano possiamo selezionare uno dei rari casi limite e farlo esplodere in migliaia di nuove varianti dello scenario per addestrare e convalidare i nostri modelli. Questo ha il potenziale per sbloccare una scala che non abbiamo mai avuto prima e persino per catturare casi limite prima che si verifichino nel mondo reale".

Annuncio pubblicitario:

Gaussian splatting è alimentato dalla tecnologia Nvidia e utilizza persino una piattaforma di supercalcolo AI per studiare i dati e fornire approfondimenti in modo che Volvo possa continuare a guidare il settore automobilistico come pioniere della sicurezza.