Von der Leyen ha avuto un "buon scambio" con Trump al telefono, secondo la Commissione europea

Le ultime notizie sull'Unione Europea e gli Stati Uniti . La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno parlato domenica in quello che l'UE ha descritto come uno "scambio produttivo" incentrato sui negoziati commerciali in corso.

"Vogliamo raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Vogliamo evitare i dazi. Crediamo che causino dolore. Vogliamo ottenere risultati vantaggiosi per tutti, non risultati perdenti", ha detto un portavoce, osservando che l'obiettivo dell'UE è quello di garantire un accordo commerciale entro il 9 luglio.

La Commissione ha dichiarato di sperare ancora di raggiungere un accordo con Washington prima della scadenza, sottolineando la necessità di evitare le barriere commerciali e di concentrarsi su soluzioni che vadano a vantaggio di entrambe le parti. Se non sarà raggiunto un accordo entro il 9 luglio, le nuove tariffe entreranno in vigore il 1° agosto.