VR-hit Rec Room si chiuderà il 1° giugno

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Quando si parla di gioco in realtà virtuale, ci sono alcuni progetti che puoi considerare come titoli distintivi. Sconfiggi Saber, Superhot, Rec Room. Lo menzioniamo perché una di queste icone presto chiuderà definitivamente.

È stato rivelato che il 1° giugno Rec Room chiudrà, nonostante vantasse un pubblico di oltre 150 milioni di giocatori fin dal suo debutto. Il blog di annuncio relativo a questo cambiamento spiega il motivo della decisione, spiegando contemporaneamente che il progetto di contenuti generati dagli utenti ha portato a un totale di oltre 68.000 anni di tempo di gioco, con alcune delle sue stanze più popolari che hanno offerto ciascuna oltre 500 anni di tempo di gioco.

Per quanto riguarda il motivo per cui questa chiusura sta avvenendo, la dichiarazione spiega: "Nonostante questa popolarità, non siamo mai riusciti a capire come rendere Rec Room un'attività sostenibile e redditizia. I nostri costi finivano sempre per superare i ricavi che generavamo.

"Abbiamo passato molto tempo a cercare un modo per far funzionare i numeri. Ma con il recente cambiamento nel mercato VR, insieme a più ampie difficoltà nel gaming, la strada verso la redditività è diventata così difficile da aver preso la difficile decisione di chiudere tutto.

"Stiamo prendendo questa decisione ora, finché abbiamo ancora la capacità di concludere le cose con attenzione e fare il bene per le persone che hanno costruito questo insieme a noi."

Con questo cambiamento in mente, chi intende continuare a giocare fino al suono finale della campana, noterà che i contenuti first-party ora costano l'80% in meno mentre alcuni elementi Rec Room + non richiedono più il servizio per accedervi. Chiunque abbia un abbonamento RR+ ha visto il proprio abbonamento esteso fino alla chiusura il 1° giugno senza costi aggiuntivi, e chi ha intenzione di provare il gioco in questo ultimo momento troverà difficile farlo perché non è più possibile creare nuovi account per accedere al titolo.

Gli sviluppatori concludono affermando che lavorare al gioco è stato "un onore e un momento culminante della carriera" e che vedere la community apprezzare il titolo è stato una "fonte di grande ispirazione e gioia."

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