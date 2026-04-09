VW assicura che berline e hot hatch "saranno sempre presenti"

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Volkswagen può essere immersa nell'era dei SUV, ma non sta abbandonando altri tipi di modello. Nonostante i crossover rappresentino la stragrande maggioranza delle sue vendite, l'azienda ha confermato che berline e hot hatchback sono qui per restare.

Parlando al Salone dell'Auto di New York (tramite Car and Driver), il CEO di Volkswagen of America, Kjell Gruner, ha chiarito che il marchio non ha intenzione di puntare completamente sui SUV. Sebbene modelli come Atlas e Tiguan dominino le vendite, ha sottolineato che le auto tradizionali giocano ancora un ruolo cruciale nella gamma.

"Ci sono ruoli diversi per veicoli diversi, e non puoi misurare successo e importanza solo in base al volume. Devi anche misurarlo dal battito cardiaco," disse.

Oggi, le offerte non SUV di Volkswagen sono già limitate. In mercati come gli Stati Uniti, questo include la berlina Jetta, oltre a hatchback ad alte prestazioni come la Golf GTI e la Golf R, insieme a modelli di nicchia come la ID. Buzz. Ma anche con vendite relativamente basse - circa 10.000 modelli Golf all'anno - queste auto non spariranno da nessuna parte.