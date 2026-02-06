VW supera Tesla come marchio di veicoli elettrici più venduto in Europa

HQ

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un calo costante e marcato delle vendite di Tesla in Europa, in concomitanza con diversi drastici ritardi sui nuovi modelli, la cancellazione totale del modello più economico e le attività politiche del CEO Elon Musk.

E ora Tesla ha perso direttamente il vantaggio. Secondo i nuovi dati di JATO Dynamics (tramite Reuters), Tesla ha perso la testa a Volkswagen in Europa nel 2025 come marchio di veicoli elettrici più venduto.

Nel 2025 VW è riuscita a vendere 274.278 veicoli elettrici "puri", con un aumento del 56% rispetto al 2024. Al contrario, le vendite di Tesla sono diminuite di un ulteriore 27%, raggiungendo 236.357 nel 2025.

A quanto pare, il lancio dell'ID.7 è stato determinante anche per questo successo per VW.